Trabzonspor'da gol sorunu çözülemiyor

Trabzonspor, ligde beraberlikle tamamlanan son 3 maçında sadece 1 kez gol sevinci yaşayabildi.

En son 2016-2017 sezonunda söz konusu dönem 38 gol atan Karadeniz ekibi, 2017-2018 sezonunda 60 gol, 2018-2019 sezonunda 61 gol, 2019-2020 sezonunda ise 74 gol kaydetmişti.

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