Trabzonspor'da gözler devre arası transfer döneminde

Süper Lig'in 11'inci haftasında dün akşam, Nwakaeme ile Djaniny'in sakatlıkları nedeniyle forma giyemedikleri Sivasspor karşılaşmasında, özellikle hücum hattında alternatif oyuncusu sıkıntısı yaşayan Trabzonspor'da transfer beklentisi arttı. Hamle oyuncusu konusunda arayışta olan teknik ekibin transfer döneminde özellikle yaratıcı oyuncular ile hücum hattını güçlendirmeyi planladığı öğrenildi.

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