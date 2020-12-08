Trabzonspor'da gözler devre arası transfer döneminde - Son Dakika

Trabzonspor'da gözler devre arası transfer döneminde

08.12.2020 10:25
Trabzonspor'da gözler devre arası transfer döneminde, System.String[]

Trabzonspor'un sahasında 1-1 berabere kaldığı Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının ardından camiada transfer beklentisi arttı.

Trabzonspor'un sahasında 1-1 berabere kaldığı Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının ardından camiada transfer beklentisi arttı. Bordo-mavililerde gözler 5 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemine çevrildi.

Süper Lig'in 11'inci haftasında dün akşam, Nwakaeme ile Djaniny'in sakatlıkları nedeniyle forma giyemedikleri Sivasspor karşılaşmasında, özellikle hücum hattında alternatif oyuncusu sıkıntısı yaşayan Trabzonspor'da transfer beklentisi arttı. Hamle oyuncusu konusunda arayışta olan teknik ekibin transfer döneminde özellikle yaratıcı oyuncular ile hücum hattını güçlendirmeyi planladığı öğrenildi.

TRANSFER POLİTİKASI ŞEKİLLENİYORGeçen sezon stoper mevkiinde önemli sıkıntılar yaşayan ancak bu sezon Edgar ile Hugo'nun takıma katılmasıyla savunmasını güçlendiren bordo-mavililerde, teknik heyetin yavaş yavaş devre arası transfer dönemine yönelik transfer politikasını şekillendirdiği ve önceliği hücum hattında yaratıcı oyunculara vereceği belirtildi. Bunun yanında orta saha ve sol bek mevkiilerine de takviye planlandığı kaydedildi.GİDECEKLER DE OLACAK2019-20 sezonunda ligin en golcü takımlarının başında yer alan ancak bu sezon gol üretme noktasında sıkıntı yaşayan Trabzonspor'da hücum hattına takviyeler planlanırken, bu mevkide yer alan bazı oyuncular ile de yolların ayrılarak kadro şişkinliğinin önüne geçilmesi düşünülüyor. Bu noktada forvet ve kanat oyuncularından bazı isimlerin gönderileceği, sezon başında kadroya katılan Plaza'nın bu isimlerin başında yer aldığı belirtildi. Ayrıca yönetimin başta Hosseini ile Campi olmak üzere diğer oyuncular için gelecek teklifleri de değerlendirmeye alabileceği ifade edildi.YEREL GAZETELERDEN 'RÜYA BİTTİ' YORUMU VE KADRO ELEŞTİRİSİDiğer taraftan, yerel gazeteler, Trabzonspor'un Süper Lig'in 11'inci haftasında sahasında 1-1 berabere kaldığı Demir Grup Sivasspor maçının ardından 'Rüya bitti' ve 'Bu takım ile bu kadar' yorumlarını yaptı.Günebakış gazetesi, "Bu takımla bu kadar", "Son iki maçta zorlanarak kazanan Trabzon, Sivas karşısında durdu"; Karadeniz gazetesi, "Bu silahlarla av çok zor!", "Abdullah Avcı ile çıktığı ilk iki maçını 1-0'lık sonuçlarla kazanan fırtına, dün akşam da 3 puana çok yaklaştı. Ancak Trabzonspor gol noktalarında eksik kalınca istediği sonucu alamadı ve 1 puana razı oldu"; Kuzey Ekspres gazetesi, "Fırtına durdu!", "Abdullah Avcı ile 2'de 2 yapan Trabzonspor, Sivasspor'a takıldı"; Sonnokta gazetesi, "Bir rüyaydı bitti", "Erzurum ve Ankaragücü'nü tek golle geçen Trabzonspor, yine o büyülü sayıyı Sivasspor karşısında yakaladı ama bu kez kaçamadı"; Taka gazetesi, "Ekuban'ın savaşı yetmedi", "Maçtan önce Nwakaeme ve Semedo 'biz yokuz' dedi. Sahne Ekuban ve arkadaşlarına kaldı. Pozisyon buldu ama skoru iki farka çıkaramadılar" başlıklarını kullandı.

Trabzonspor'da gözler devre arası transfer döneminde
Trabzonspor'da gözler devre arası transfer döneminde
Trabzonspor'da gözler devre arası transfer döneminde
Trabzonspor'da gözler devre arası transfer döneminde
Trabzonspor'da gözler devre arası transfer döneminde

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Sivasspor, Hugo, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor'da gözler devre arası transfer döneminde - Son Dakika Spor


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