Trabzonspor'da gözler yabancı kuralında

Bruno Peres ve Gervinho transferlerinin ardından Koita ile Hamsik'i de kadrosuna katmaya hazırlanan Trabzonspor, özellikle sol bek ve stoper bölgeleri için Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) nihai yabancı kuralı kararını bekliyor. Bordo-mavililer, bu mevkiler için karara göre yerli ya da yabancı isimlere yönelecek.

Yeni sezona yönelik transfer çalışmalarına erkenden başlayan ve bu doğrultuda Bruno Peres ve Gervinho'yu kadrosuna katan Trabzonspor, Kasımpaşa ile sözleşmesi bittikten sonra takıma katılması beklenen Koita ve prensip anlaşmasına varılan Hamsik'e de imza attırmak için geri sayıma geçti. Bu iki ismin de takıma katılmalarıyla yabancı oyuncu sayısı 12'ye yükselecek olan bordo-mavililer, TFF'nin 8+6 olarak açıkladığı ancak kulüplerin 1 yıl daha ertelenmesini talep ettiği yabancı kuralının nihai karara bağlanmasını bekleyecek.