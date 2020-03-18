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Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları
7 saat önce
Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında 22 Mart Pazar günü Göztepe'ye konuk olacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında 22 Mart Pazar günü Göztepe'ye konuk olacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Bir günlük iznin ardından Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmanda bordo-mavili futbolcular, taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Basına ve taraftara kapalı çalışan Karadeniz ekibi, Göztepe maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:06 Kaynak: AA
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