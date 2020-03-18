Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları

Basına ve taraftara kapalı çalışan Karadeniz ekibi, Göztepe maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Bir günlük iznin ardından Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri 'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmanda bordo-mavili futbolcular, taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

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