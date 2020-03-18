Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor

Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları

7 saat önce

Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında 22 Mart Pazar günü Göztepe'ye konuk olacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları, System.String[]

Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında 22 Mart Pazar günü Göztepe'ye konuk olacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Bir günlük iznin ardından Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmanda bordo-mavili futbolcular, taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Basına ve taraftara kapalı çalışan Karadeniz ekibi, Göztepe maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Trabzonspor, 22 Mart, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:06 Kaynak: AA

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