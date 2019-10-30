Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı
Son Dakika Spor Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı

1 saat önce

Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı. Trabzonspor, Süper Lig’in 10’uncu haftasında sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı. Trabzonspor, Süper Lig'in 10'uncu haftasında sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07 
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