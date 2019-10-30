Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı
1 saat önce
Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı. Trabzonspor, Süper Lig’in 10’uncu haftasında sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.
Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı. Trabzonspor, Süper Lig'in 10'uncu haftasında sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07
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