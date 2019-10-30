Trabzonspor 'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı. Trabzonspor, Süper Lig'in 10'uncu haftasında sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

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