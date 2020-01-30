Trabzonspor'da Guilherme sürprizi

Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Yeni Malatyaspor'un orta saha oyuncusu Guilherme'yi Trabzon'a getirdi.



Trabzonspor transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala süpriz bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Bordo-mavililer, Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme'yi sabah saatlerinde Trabzon'a getirdi . Oyuncu ile yapılacak son görüşmelerin ardından bordo-mavili kulübün resmi olarak bu transferi açıklaması bekleniyor. - TRABZON