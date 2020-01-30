Trabzonspor'da Guilherme sürprizi - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'da Guilherme sürprizi - Son Dakika Spor

Trabzonspor'da Guilherme sürprizi

6 saat önce

Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Yeni Malatyaspor'un orta saha oyuncusu Guilherme'yi Trabzon'a getirdi.

Trabzonspor'da Guilherme sürprizi, System.String[]

Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Yeni Malatyaspor'un orta saha oyuncusu Guilherme'yi Trabzon'a getirdi.


Trabzonspor transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala süpriz bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Bordo-mavililer, Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme'yi sabah saatlerinde Trabzon'a getirdi . Oyuncu ile yapılacak son görüşmelerin ardından bordo-mavili kulübün resmi olarak bu transferi açıklaması bekleniyor. - TRABZON

Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Trabzon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:52 Kaynak: İHA
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