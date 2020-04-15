Trabzonspor'da gündem Conor Gallagher!

Sezon başında yaptığı nokta transferler sayesinde Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, corona virüsü nedeniyle verilen arada yeni takviyeler için çalışıyor.



Stokeon Trent Live sitesinde yer alan habere göre Karadeniz devi, yardımcı antrenör Eddie Newton'un raporu doğrultusunda Chelsea'nin genç yıldızı Conor Gallagher'ı gündemine aldı. 20 yaşındaki ön libero geçen sezonun ilk yarısını Charlton Athletic'te tamamladı. Ocak ayında Chelsea'ye geri dönen İngiliz oyuncu, Swansea kulübüne kiralandı.



36 MAÇTA 6 GOL



Gallagher bu sezon forma giydiği 36 maçta 6 gol ve 9 asist ile oynadı. 1.82 boyundaki futbolcunun sözleşmesi 5 Mayıs 2020 yılında sona eriyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre Trabzonspor, daha önce Chelsea'de forma giyen birçok oyuncu transfer etmişti. Bu oyuncuların başında Marko Marin, Jose Bosingwa ve Florent Malouda geliyor...



