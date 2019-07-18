Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da gündem Yusuf Yazıcı
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Trabzonspor'da gündem Yusuf Yazıcı

1 saat önce

açıklamada bulunan bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Yusuf Yazıcı'nın transferi konusunda şu an bir gelişme yok. Zaten 20 milyon Euro'nun altını konuşmayacağımızı net bir şekilde belirttik. Şu ana kadar da Yusuf için bu rakamlarda bize ulaşan bir teklif olmadı" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'da gündem Yusuf Yazıcı, System.String[]
açıklamada bulunan bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, " Yusuf Yazıcı'nın transferi konusunda şu an bir gelişme yok. Zaten 20 milyon Euro'nun altını konuşmayacağımızı net bir şekilde belirttik. Şu ana kadar da Yusuf için bu rakamlarda bize ulaşan bir teklif olmadı" ifadelerini kullandı.


- Trabzon
Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı, Trabzon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:01 Kaynak: DHA
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