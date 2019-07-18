Trabzonspor'da gündem Yusuf Yazıcı
1 saat önce
açıklamada bulunan bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Yusuf Yazıcı'nın transferi konusunda şu an bir gelişme yok. Zaten 20 milyon Euro'nun altını konuşmayacağımızı net bir şekilde belirttik. Şu ana kadar da Yusuf için bu rakamlarda bize ulaşan bir teklif olmadı" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:01 Kaynak: DHA
açıklamada bulunan bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu
, " Yusuf Yazıcı
'nın transferi konusunda şu an bir gelişme yok. Zaten 20 milyon Euro'nun altını konuşmayacağımızı net bir şekilde belirttik. Şu ana kadar da Yusuf için bu rakamlarda bize ulaşan bir teklif olmadı" ifadelerini kullandı.
- Trabzon
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