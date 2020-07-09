Trabzonspor'da hayal kırıklığı

Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen araya lider olarak giren Trabzonspor, maratonun yeniden başlamasının ardından çıktığı 5 maçta toplamda 6 puan kaybı yaşarken, zirve koltuğunu da Medipol Başakşehir'e bıraktı. Bordo-mavililerin yaşadığı kayıplar camiada hayal kırıklığına, oynanan futbol da eleştirilere neden oldu.

Süper Lig'de son 5 haftada aldığı 3 beraberlikle zirveden uzaklaşan Trabzonspor'da büyük hayal kırıklığı yaşanıyor. Hedefini ligde şampiyonluk ve toplamda 2+1 kupa olarak belirleyen bordo-mavililer, pandemi nedeniyle lige verilen araya lider olarak girerken, daha sonra liglerin yeniden başlamasıyla geride kalan 5 haftalık periyotta 2 galibiyet, 3 beraberlikle 6 puan kaybı yaşadı, zirveyi de Medipol Başakşehir'e kaptırdı. Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü ve Fraport TAV Antalyaspor beraberlikleri ile zirveden uzaklaşan Trabzonspor'da, oynanan futbol da eleştirilere neden oldu.

ŞAMPİYONLUK ZORA GİRDİ, 3 PUANA İKİNCİLİK

Bitime 3 hafta kala zirvenin 4 puan gerisinde yer alan ancak matematiksel olarak şampiyonluk şansı devam eden bordo-mavililer, kalan 3 maçı en iyi şekilde tamamlayarak lider Medipol Başakşehir'in puanlar kaybetmesini bekleyecek. Trabzonspor, 32'nci hafta mücadelesinde deplasmanda oynayacağı Yukatel Denizlispor karşısında 3 puan alması durumunda ise bitime iki hafta kala ikinci sıradaki yerini garantilemiş olacak.

YEREL GAZETELERDEN SİSTEM

Yerel gazeteler, Süper Lig'in 31'inci haftasında Trabzonspor'un 2-2 berabere kaldığı Antalyaspor maçının ardından hayal kırıklıklarını dile getirdi.

Günebakış gazetesi, "Böyle mi olacaktı?", "Ne umduk, ne bulduk. Başakşehir'in 4 puan gerisine düştük"; Karadeniz 'de Sonnokta gazetesi, "Böyle mi olacaktı", "Trabzonspor Antalya'yı yenemedi, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı"; Taka gazetesi, "1996, 2005, 2011, 2020 hayallerimizi yıktılar", "Sezon başından bu yana her türlü entrikayı çevirdiler, Başakşehir'i korudular, Trabzonspor'un gardını düşürüp şampiyonluktan ettiler"; Karadeniz gazetesi, "Okyanusları aştık, derede boğuluyoruz", "Türk futbolunda yine garip işler oluyor. Okyanusu geçen Trabzonspor, derede boğuluyor"; Kuzey Ekspres gazetesi, "Teşekkürler Trabzon", "Bordo-mavililer, sahasında Ankaragücü'nden sonra Antalyaspor engelini aşamadı, şampiyonluk yarışında çok büyük yara aldı" başlıklarını kullandı.

SOSA'NIN BURUK SEVİNCİ