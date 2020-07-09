Trabzonspor'da hayal kırıklığı - Son Dakika

Trabzonspor'da hayal kırıklığı

Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen araya lider olarak giren Trabzonspor, maratonun yeniden başlamasının ardından çıktığı 5 maçta toplamda 6 puan kaybı yaşarken, zirve koltuğunu da Medipol Başakşehir'e bıraktı.

Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen araya lider olarak giren Trabzonspor, maratonun yeniden başlamasının ardından çıktığı 5 maçta toplamda 6 puan kaybı yaşarken, zirve koltuğunu da Medipol Başakşehir'e bıraktı. Bordo-mavililerin yaşadığı kayıplar camiada hayal kırıklığına, oynanan futbol da eleştirilere neden oldu.

Süper Lig'de son 5 haftada aldığı 3 beraberlikle zirveden uzaklaşan Trabzonspor'da büyük hayal kırıklığı yaşanıyor. Hedefini ligde şampiyonluk ve toplamda 2+1 kupa olarak belirleyen bordo-mavililer, pandemi nedeniyle lige verilen araya lider olarak girerken, daha sonra liglerin yeniden başlamasıyla geride kalan 5 haftalık periyotta 2 galibiyet, 3 beraberlikle 6 puan kaybı yaşadı, zirveyi de Medipol Başakşehir'e kaptırdı. Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü ve Fraport TAV Antalyaspor beraberlikleri ile zirveden uzaklaşan Trabzonspor'da, oynanan futbol da eleştirilere neden oldu.

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Bitime 3 hafta kala zirvenin 4 puan gerisinde yer alan ancak matematiksel olarak şampiyonluk şansı devam eden bordo-mavililer, kalan 3 maçı en iyi şekilde tamamlayarak lider Medipol Başakşehir'in puanlar kaybetmesini bekleyecek. Trabzonspor, 32'nci hafta mücadelesinde deplasmanda oynayacağı Yukatel Denizlispor karşısında 3 puan alması durumunda ise bitime iki hafta kala ikinci sıradaki yerini garantilemiş olacak.

YEREL GAZETELERDEN SİSTEM

Yerel gazeteler, Süper Lig'in 31'inci haftasında Trabzonspor'un 2-2 berabere kaldığı Antalyaspor maçının ardından hayal kırıklıklarını dile getirdi.

Günebakış gazetesi, "Böyle mi olacaktı?", "Ne umduk, ne bulduk. Başakşehir'in 4 puan gerisine düştük"; Karadeniz'de Sonnokta gazetesi, "Böyle mi olacaktı", "Trabzonspor Antalya'yı yenemedi, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı"; Taka gazetesi, "1996, 2005, 2011, 2020 hayallerimizi yıktılar", "Sezon başından bu yana her türlü entrikayı çevirdiler, Başakşehir'i korudular, Trabzonspor'un gardını düşürüp şampiyonluktan ettiler"; Karadeniz gazetesi, "Okyanusları aştık, derede boğuluyoruz", "Türk futbolunda yine garip işler oluyor. Okyanusu geçen Trabzonspor, derede boğuluyor"; Kuzey Ekspres gazetesi, "Teşekkürler Trabzon", "Bordo-mavililer, sahasında Ankaragücü'nden sonra Antalyaspor engelini aşamadı, şampiyonluk yarışında çok büyük yara aldı" başlıklarını kullandı.

SOSA'NIN BURUK SEVİNCİ

Süper Lig'in 31'inci haftasında Trabzonspor'un Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmada iki gol kaydeden ve bu sezon Süper Lig'de 9'uncu kez fileleri havalandıran kaptan Jose Sosa, kariyerinde en fazla gol attığı sezona ulaştı. Daha önce Beşiktaş forması ile 2015-16 sezonunda ligde 7, toplamda 9 gol sevinci yaşayan Sosa, bu sezon ligde 9, toplamda ise 11 gol kaydetti. Kariyerinde en fazla gol bulduğu sezonu geçiren Arjantinli yıldız, takımının şampiyonluk yarışında ağır yara aldığı maçta buruk sevinç yaşadı. Kaptan Sosa, bu sezon Trabzonspor formasıyla lig, Avrupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 39 maçta 11 gol ve 10 asistlik performans sergileyerek 21 gole katkı sağladı.


Trabzonspor, Koronavirüs, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 10:15 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor'da hayal kırıklığı - Son Dakika Spor
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