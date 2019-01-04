Trabzonspor'da Hazırlıklar Sürüyor
58 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresine Antalya Belek'te hazırlanan Trabzonspor, kampın ikinci gününde basına açık antrenman gerçekleştirdi.
Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresine Antalya Belek
'te hazırlanan Trabzonspor
, kampın ikinci gününde basına açık antrenman gerçekleştirdi.
Teknik direktör Ünal Karaman
yönetiminde kamp yaptıkları otelin sahasında çalışmalarını sürdüren bordo mavili ekip idmana ısınma hareketleri ile başladı. Koşu ile devam eden idman pas çalışmaları ile devam etti. Bordo mavili ekip, idmanı taktik çalışmalar ile tamamladı.
Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Sosa çalışmalarını otelde sürdürürken, Zargo Toure
takımdan ayrı saha kenarında bireysel çalışma gerçekleştirdi. Asya
Şampiyonası'nda bulunan Vahid Amiri
ile Majid Hosseini idmanda yer almadı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İdmandan görüntüler
Ünal Karaman detayları
Toure'den detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 07:13 Kaynak: DHA
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