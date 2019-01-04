Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Hazırlıklar Sürüyor

Trabzonspor'da Hazırlıklar Sürüyor

58 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresine Antalya Belek'te hazırlanan Trabzonspor, kampın ikinci gününde basına açık antrenman gerçekleştirdi.

Trabzonspor'da Hazırlıklar Sürüyor, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresine Antalya Belek'te hazırlanan Trabzonspor, kampın ikinci gününde basına açık antrenman gerçekleştirdi.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde kamp yaptıkları otelin sahasında çalışmalarını sürdüren bordo mavili ekip idmana ısınma hareketleri ile başladı. Koşu ile devam eden idman pas çalışmaları ile devam etti. Bordo mavili ekip, idmanı taktik çalışmalar ile tamamladı. 

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Sosa çalışmalarını otelde sürdürürken, Zargo Toure takımdan ayrı saha kenarında bireysel çalışma gerçekleştirdi. Asya Şampiyonası'nda bulunan Vahid Amiri ile Majid Hosseini idmanda yer almadı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İdmandan görüntüler

Ünal Karaman detayları

Toure'den detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 07:13 Kaynak: DHA

Antalya, Belek, Trabzonspor, Spor
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