Trabzonspor'da hedef 3 puan

Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçı kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor.

Süper Lig'de geride kalan 13 haftada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alanve topladığı 23 puanla zirve takibini sürdüren Trabzonspor, yarın saat 16.30'da Antalyaspor'a konuk olacak. Son olarak sahasında Galatasaray karşısında son dakika yediği golle moral bozukluğu yaşayan bordo-mavililer, Antalya'dan 3 puanla ayrılarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Antalya Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Erdinç Siezertam ve Asım Yusuf Öz yapacak.

KADRO ZENGİNLEŞTİ

Sezon başından beri sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle kadro derinliğini kaybeden ve büyük bir sıkıntı yaşayan Trabzonspor'da, bazı isimlerin sakatlıktan dönmesiyle birlikte Teknik Direktör Ünal Karaman'ın da eli güçleniyor. Abdulkadir Ömür, Ahmet Canbaz ve Filip Novak dışında sakat oyuncusu bulunmayan bordo-mavililerde Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında 11'de sahada olan Calep Ekuban ve Daniel Sturrıdge gibi önemli isimlerin kadroda olması deneyimli teknik adamını ileri uçta elini güçlendirdi.

CEZALI SOSA'NIN YERİNE ABDULKADİR PARMAK

Süper Ligin 13. haftasında Galatasaray ile oynanan maçta gördüğü sarı kart sonrası cezalı durama düşen Jose Sosa, Antalyaspor ile oynanacak olan maçta forma giyemeyecek. Ünal Karaman, bu oyuncunun yerine Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı kart ile iki maçlık cezası biten Abdulkadir Parmak'a formayı vermesi bekleniyor.

TRABZONSPOR İLE ANTALYASPOR 47. RANDEVUDA

Trabzonspor ile Antalyaspor Süper Lig'de 47. kez karşı karşıya gelecekler. Söz konusu karşılaşmalarda bordo-mavililerin 28, Antalyaspor'un ise 8 galibiyeti var. 11 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Karadeniz ekibinin attığı 84 gol karşılık, kırmızı beyazlılar ise 44 golle karşılık verdi.

TRABZONSPOR DEPLASMANDA 1 YENİLGİ ALDI

Bordo-mavililer bu sezon deplasmanda oynadığı 6 maçta 1 kez yenildi. Trabzonspor, dış sahada oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Attığı 10 gole karşılık ise kalesinde 7 gol gördü. Karadeniz ekibi Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarından 1-1, Başakşehir ile de 2-2 berabere kalırken, Çaykur Rizespor'u 2-1 ve MKE Ankaragücü 3-0 mağlup etti. Sivasspor'a ise 2-1 mağlup olmuştu.

MUHTEMEL 11

Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Yusuf Sarı (Ekuban), Nwakaeme ve Sörloth şeklinde çıkması bekleniyor.

(Gökmen Şahin/İHA)