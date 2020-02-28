Trabzonspor'da hedef 3 puan

Süper Lig'in 24'üncü haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Trabzonspor, bu maçı kazanarak yeni bir galibiyet serisi başlatmayı ve zirvedeki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Ligde 6 maçlık galibiyet serisini deplasmandaki Beşiktaş beraberliği ile noktalayan Trabzonspor, 24'üncü hafta mücadelesinde yarın sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak yeni bir galibiyet serisi başlatmayı ve zirvedeki iddiasını sürdürmeyi arzuluyor. Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

KADRODA 4 DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Trabzonspor'da bu maç öncesi Ahmet Canbaz , Hosseini, Yusuf ve Pereira'nın sakatlıkları devam ediyor. Sturridge ile Nwakaeme'nin durumu ise yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek. Ayrıca Campi de kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, son oynanan Beşiktaş maçının 11'ine göre zorunlu değişikliklere giderek cezalı Campi'nin yerişine Hüseyin'e, sakatlığı bulunan Pereira'nın yerine Kamil Ahmet 'e, orta sahada Doğan'ın yerine cezasını tamamlayan ve takıma dönen Mikel'e, tedavisi devam eden Sturridge'nin yerine ise Ekuban'a forma vermesi bekleniyor.

ÇAYKUR RİZESPOR İLE 38'İNCİ RANDEVU

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 38'inci kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 37 maçta Trabzonspor'un 24, Çaykur Rizespor'un 5 galibiyeti bulunuyor. 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 76 gol atarken, kalesinde 29 gol gördü.

MUHTEMEL KADRO

Bordo-mavililerin yarın oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasına şu 11 ile çıkması bekleniyor: "Uğurcan- Kamil Ahmet, Hüseyin, Costa, Novak, Mikel, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Ekuban, Sörloth."

SAKAT: Ahmet Canbaz, Hosseini, Yusuf, Pereira (Sturridge, Nwakaeme belirsiz)

CEZALI: Campi