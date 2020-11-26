Trabzonspor'da hedef galibiyet serisi

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup ederek kötü gidişata son veren Trabzonspor, yarın deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçından da 3 puanla ayrılarak galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Süper Lig'de BB Erzurumspor karşısında aldığı 3 puanla 5 maç sonra galibiyete uzanan Trabzonspor, ligin 10'uncu haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü karşısında da gülen taraf olmayı arzuluyor. Bordo-mavililer, bu maçı da kazanarak bu sezon ilk kez üst üste iki maçtan da zaferle ayrılarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Eryaman Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.