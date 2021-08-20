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Trabzonspor'da hedef önce Sivas, sonra Roma - Son Dakika

Trabzonspor'da hedef önce Sivas, sonra Roma

20.08.2021 11:49
Trabzonspor'da hedef önce Sivas, sonra Roma, System.String[]

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında sahasında Roma'ya 2-1 mağlup olan Trabzonspor, Pazartesi günü ligde konuk edeceği Sivasspor'u kayıpsız geçip, Perşembe günü ise Roma'da güçlü rakibi karşısında adını gruplara yazdırma mücadelesi verecek.

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında sahasında Roma'ya 2-1 mağlup olan Trabzonspor, Pazartesi günü ligde konuk edeceği Sivasspor'u kayıpsız geçip, Perşembe günü ise Roma'da güçlü rakibi karşısında adını gruplara yazdırma mücadelesi verecek.

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında sahasında konuk ettiği İtalya Seri A'nın güçlü ekiplerinden Roma karşısında iyi bir oyun sergilemesine ve galibiyete uzanacak fırsatları da yakalamasına rağmen 2-1'lik mağlubiyet alan Trabzonspor'da, oynanan oyun yönetim, teknik heyet ve camiayı da mutlu etti. Avrupa'da tur şansını Roma'ya bırakan bordo-mavililer, ilk olarak iyi bir başlangıç yaptığı Süper Lig'de Pazartesi günü konuk edeceği Demir Grup Sivasspor karşısından galibiyetle ayrılıp, Perşembe günü ise Roma'da güçlü rakibi karşısında adını gruplara yazdırmaya çalışacak.

ABDULLAH AVCI UMUTLUTrabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da Roma karşısında 2-1 mağlup olmalarına rağmen henüz her şeyin bitmediğini ancak öncelikli odak noktalarının ligde Sivasspor ile oynayacakları karşılaşmanın olduğunu söyledi. Oynanan oyunun kendilerini heyecanlandırdığını kaydeden Avcı, "Oyun ileriye doğru mesajlar veriyor. Trabzonspor oynadığı her maçı kazanmak ister. Bunu sporcular da camia da ister. 2-1'lik bir mağlubiyet var ancak Roma'da kazanmak için ne yapabiliriz ona bakacağız. Orada kazanmak için her şeyi deneyeceğiz ancak, öncesinde Sivasspor maçımız var. Önce bu maçı kazanıp, daha sonra yapacağımız analizlerle Roma'ya gideceğiz" ifadelerini kullandı.HERKES NWAKAEME'Yİ KONUŞUYORTrabzonspor'un UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Roma ile oynadığı karşılaşmada başarılı bir performans sergileyen ve rakip savunmayı en fazla zorlayan isimlerin başında yer alan Anthony Nwakaeme, hem rakip takım cephesi, hem de ülke genelinde tüm futbol severlerin beğenisini topladı. Sosyal medyada da en çok konuşulan isimler arasında yer alan Nwakaeme, ligde deplasmandaki Yeni Malatyaspor mücadelesinde de 1 gol atıp, 1 de asistlik performans sergilemişti.CORNELIUS 11 MAÇ SONRA GOLLE TANIŞTITrabzonspor'un Parma'dan kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Andreas Cornelius, kulüp takımıyla 11 maç aradan sonra golle buluştu. Bordo-mavililerin UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Roma ile oynadığı karşılaşmadaki tek golünü kaydeden Danimarkalı oyuncu, bundan önce kulüp takım formasıyla son golünü 21 Şubat 2021 tarihinde Parma'nın Seri A'da Udinese ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada kaydetmişti. Cornelius, sonraki 11 maçlık dönemde gol atamazken, 4 asistlik performans sergilemişti. Cornelius, Trabzonspor formasıyla ise sonradan oyuna girdiği ikinci maçında golle tanıştı.KULÜBE GÜÇLENDİSezonun ilk resmi müsabakası olan Molde FK karşılaşması ve sonrasında ligdeki Yeni Malatyaspor karşılaşmasında alternatif oyuncu sıkıntısı yaşayan Trabzonspor'da, yapılan transfer ve sakatlıktan dönen oyuncularla birlikte kulübede zenginlik oluştu. Özellikle Koita ile Abdülkadir Ömür'ün takıma dönmesi teknik direktör Abdullah Avcı'nın da elini güçlendirirken, takımdaki tek eksik olan Dorukhan'ın da önümüzdeki günlerde takıma katılması bekleniyor.


Trabzonspor'da hedef önce Sivas, sonra Roma
Trabzonspor'da hedef önce Sivas, sonra Roma
Trabzonspor'da hedef önce Sivas, sonra Roma

Trabzonspor, Play Off, UEFA, Roma, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor'da hedef önce Sivas, sonra Roma - Son Dakika Spor


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