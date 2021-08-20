Trabzonspor'da hedef önce Sivas, sonra Roma

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında sahasında Roma'ya 2-1 mağlup olan Trabzonspor, Pazartesi günü ligde konuk edeceği Sivasspor'u kayıpsız geçip, Perşembe günü ise Roma'da güçlü rakibi karşısında adını gruplara yazdırma mücadelesi verecek.

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında sahasında konuk ettiği İtalya Seri A'nın güçlü ekiplerinden Roma karşısında iyi bir oyun sergilemesine ve galibiyete uzanacak fırsatları da yakalamasına rağmen 2-1'lik mağlubiyet alan Trabzonspor'da, oynanan oyun yönetim, teknik heyet ve camiayı da mutlu etti. Avrupa'da tur şansını Roma'ya bırakan bordo-mavililer, ilk olarak iyi bir başlangıç yaptığı Süper Lig'de Pazartesi günü konuk edeceği Demir Grup Sivasspor karşısından galibiyetle ayrılıp, Perşembe günü ise Roma'da güçlü rakibi karşısında adını gruplara yazdırmaya çalışacak.