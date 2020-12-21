Trabzonspor'da hedef üst sıralar

Çaykur Rizespor galibiyetiyle ligde üst sıralarla farkı azaltan Trabzonspor, 14'üncü hafta mücadelesinde deplasmanda Atakaş Hatayspor'u da mağlup ederek zirveye doğru bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Süper Lig'in 14'üncü haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçı kazanarak çıkışını sürdürmeyi ve üst sıralara bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Saat 16.00'da başlayacak olan karşılaşma Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak.