Trabzonspor'da Hosseini, Konyaspor maçı kadrosuna alınmadı - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'da Hosseini, Konyaspor maçı kadrosuna alınmadı - Son Dakika Spor

Trabzonspor'da Hosseini, Konyaspor maçı kadrosuna alınmadı

6 saat önce

Trabzonspor'da bel ağrısı şikayeti bulunan Majid Hosseini, Konyaspor maçı kadrosuna dahil edilmedi.

Trabzonspor'da Hosseini, Konyaspor maçı kadrosuna alınmadı, System.String[]

Trabzonspor'da bel ağrısı şikayeti bulunan Majid Hosseini, Konyaspor maçı kadrosuna dahil edilmedi.


Trabzonspor'dan Majid Hosseini'nin sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı. Kulüp Doktoru M. Hakan Ayaz, Hosseini'nin Konyaspor maçı kamp kadrosunda yer almayacağını belirterek, "Bel kaslarında spazma bağlı bel ağrısı şikayeti bulunan oyuncumuz Majid Hosseini'nin tedavisi ve fizyoterapist nezaretinde saha çalışmaları sürmektedir. Oyuncumuzun tam olarak hazır olmaması nedeniyle Konyaspor maçı kadrosuna dahil edilmemiştir" dedi. - TRABZON

Trabzonspor, Hakan Ayaz, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 02:29 Kaynak: İHA
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