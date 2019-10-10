Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Hosseini ve Novak'ın sağlık durumu
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Trabzonspor'da Hosseini ve Novak'ın sağlık durumu

1 saat önce

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Majid Hosseini ve Filip Novak'ın, Süper Lig'de oynanacak Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasına kadar hazır hale gelmesinin öngörüldüğü bildirildi.

Trabzonspor'da Hosseini ve Novak'ın sağlık durumu, System.String[]

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Majid Hosseini ve Filip Novak'ın, Süper Lig'de oynanacak Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasına kadar hazır hale gelmesinin öngörüldüğü bildirildi.

Bordo-mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, kulübün internet sitesinden Majid Hosseini ve Filip Novak'ın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Majid Hosseini ve Filip Novak'ın tedavisine başlandığını aktaran Güven, şu ifadeleri kulandı:

"Çaykur Rizespor müsabakasının ikinci yarısında sol dizine aldığı darbe sonucu oyundan çıkmak zorunda kalan Majid Hosseini'nin sağlık ekibimiz tarafından yapılan ilk kontrollerinde darbeye bağlı dizinde ödem tespit edilmiş olup ülkesinin milli takım kampına dahil olan oyuncumuza çekilen MR'da da aynı teşhis konularak tedavisine başlanmıştır. Yine Çaykur Rizespor müsabakasının ilk yarısında sağ kasık bölgesinden sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Filip Novak'ın ise ilk muayenesinde kasığında hafif bir zorlanma olduğu tespit edilmiş ve riske edilmeyerek oyundan alınmıştır. Yapılan MR tetkikinde kasık bölgesinde ödem tespit edilen ve ağrılarının devam ettiğini belirten oyuncumuz milli takım kadrosundan çıkartılarak tedavi sürecine girmiştir."

Güven, her iki oyuncunun, Süper Lig'de oynayacakları Gaziantep FK karşılaşmasına kadar hazır hale gelmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

Trabzonspor, Gaziantep, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:24 Kaynak: AA
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