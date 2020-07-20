Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir ile yollar ayrıldı iddiası! - Son Dakika

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir ile yollar ayrıldı iddiası!

Teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından yardımcı antrenörlükten teknik direktörlük görevine geçen Hüseyin Çimşir, 22 maçlık serüvenin ardından bordo mavili takım ile yollarını ayırdı.

Teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından yardımcı antrenörlükten teknik direktörlük görevine geçen Hüseyin Çimşir, 22 maçlık serüvenin ardından bordo mavili takım ile yollarını ayırdı. DHA'nın haberine göre bordo mavili yönetim, daha önce istifasını sunan Çimşir'in istifasını kabul etti.

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Bordo mavililerin ayrılığı bu gece ya da yarın resmen duyurması beklenirken, sezonun kalan maçlarında yardımcı antrenör Eddie Newton'un görev yapacağı öğrenildi.


YENİ SEZONDA AVCI VEYA ŞOTA


Bordo mavili ekibin yeni sezon için Abdullah Avcı ya da Şota Arveladze isimleri üzerinde durduğu öğrenilirken, bu görüşmelerin kupa finalinden sonra hız kazanacağı belirtildi.


Hüseyin Çimşir, Trabzonspor'un başında 16'sı lig 6'sı kupa olmak üzere toplam 22 maça çıkarken, söz konusu karşılaşmalarda 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 1.88'lik puan ortalaması yakalamıştı.


Ünal Karaman, Trabzonspor, DHA, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 21:56 

Son Dakika Spor Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir ile yollar ayrıldı iddiası! - Son Dakika Spor
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