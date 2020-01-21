Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir'in alacağı ücret belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir'in alacağı ücret belli oldu - Son Dakika Spor

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir'in alacağı ücret belli oldu

6 saat önce

Trabzonspor'un yeni Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir'in, yapılan anlaşma gereği sezonun kalan kısmında 250 bin TL, gelecek yıl ise 3 milyon 500 bin TL alacağı açıklandı.

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir'in alacağı ücret belli oldu, System.String[]

Trabzonspor'un yeni Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir'in, yapılan anlaşma gereği sezonun kalan kısmında 250 bin TL, gelecek yıl ise 3 milyon 500 bin TL alacağı açıklandı.


Trabzonspor'da Ünal Karaman'dan boşalan teknik direktörlük görevine gelen Hüseyin Çimşir'in alacağı ücret belli oldu. Bordo-mavili kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Hüseyin Çimşir ile 1,5 yıllık anlaşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Teknik Direktöre; 2019-20 sezonu ikinci yarısı için 250 bin TL, 2020-21 sezonu için 3 milyon 500 bin TL ödenecektir" ifadelerine yer verildi. - TRABZON

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Ünal Karaman, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:52 Kaynak: İHA
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