Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir'in alacağı ücret belli oldu

Trabzonspor'un yeni Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir'in, yapılan anlaşma gereği sezonun kalan kısmında 250 bin TL, gelecek yıl ise 3 milyon 500 bin TL alacağı açıklandı.



Trabzonspor'da Ünal Karaman'dan boşalan teknik direktörlük görevine gelen Hüseyin Çimşir'in alacağı ücret belli oldu. Bordo-mavili kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Hüseyin Çimşir ile 1,5 yıllık anlaşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Teknik Direktöre; 2019-20 sezonu ikinci yarısı için 250 bin TL, 2020-21 sezonu için 3 milyon 500 bin TL ödenecektir" ifadelerine yer verildi. - TRABZON