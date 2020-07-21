Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir'in yerine adaylar Abdullah Avcı, Şota ve Kenan Koçak

Beşiktaş'ta hedeflerine ulaşamayıp sezonu bitirmeden ayrılan Abdullah Avcı adaylardan biri... Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Avcı'ya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında...









YÖNETİMDEN BAZI İSİMLER ŞOTA'YI İSTİYOR



Yönetim içinde ise bazı isimlerin oyuncu ve teknik direktör olarak Bordo-Mavili camiada iz bırakan Şota Arvaladze'nin gelmesinden yana oldukları bildirildi. Özbekistan'ın Phakhtor takımını çalıştıran ve burada şamipyonluk yaşayan Şota'nın şehre davet edilmesini isteyen yöneticiler olduğu kaydedildi.



KENAN KOÇAK DA LİSTEDE



Bir diğer aday da Kenan Koçak. Alman ekibi Hannover'daki başarısıyla öne çıkan Koçak'ın önündeki en büyük engel bonservis bedeli... Hannover'ın başkanı Martin Kind, genç teknik adamın uyması gereken bir sözleşmesi olduğunu belirtmişti. Yönetimin hoca konusunda acele etmeyeceği, ortak bir karara varmaya çalışacağı belirtildi. (Fanatik)



