Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir taraftarlardan özür diledi - Son Dakika

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir taraftarlardan özür diledi

Oyuncuların isteği, arzusundan memnun olduğunu belirten Hüseyin Çimşir şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle şampiyon olamadığımız için bütün camiadan, taraftarlardan özür diliyoruz.

Oyuncuların isteği, arzusundan memnun olduğunu belirten Hüseyin Çimşir şu ifadeleri kullandı:

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"Öncelikle şampiyon olamadığımız için bütün camiadan, taraftarlardan özür diliyoruz. Ligde 3-4 haftadır en olumlu oyunu oynadığımızı düşünüyorum. Oyuncularımızın isteği arzusu coşkusu iyiydi. Maçın gidişatına bakıldığı zaman kazanmaya yakın taraf bizdik. İyi oynadığımız düşünüyorum ama maalesef bu seviyede eğer bireysel hatalara çözüm bulamazsanız, bu kadar bireysel hatalar yaparsanız sonuçta 3-1 öne geçtiğiniz maçı kazanamıyorsunuz, kaybediyorsunuz. Genel itibarıyla bakıldığında oyuncuların isteği arzusu, oyun coşkusundan memnunum. Dediğim gibi bu seviyede bireysel hatalar yaparsanız maç kazanamazsınız."

Norveçli golcü Alexander Sörloth ise "İyi bir sezon geçirdikleri için Başakşehir'i tebrik ediyoruz. O şans bizim elimizdeydi ama değerlendiremedik. Başakşehir değerlendirdi ve şampiyon oldular. Onları tebrik etmekten başka yapacağımız bir şey yok" şeklinde konuştu.

Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 01:11 

Son Dakika Spor Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir taraftarlardan özür diledi - Son Dakika Spor
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