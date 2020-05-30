Trabzonspor'da iç transfer çalışmaları - Son Dakika

Trabzonspor'da iç transfer çalışmaları

Trabzonspor, iç transferde anlaştığı Pereira, Hosseini ve Bilal Başacıkoğlu'nun alacağı ücretleri borsaya bildirdi.

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Trabzonspor, iç transferde anlaştığı Pereira, Hosseini ve Bilal Başacıkoğlu'nun alacağı ücretleri borsaya bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, 1 yıl sözleşmesi uzatılan Joao Pereira'ya 2020-2021 sezonu için 500 bin avro garanti ücret ve 25 bin avro menajerlik bedeli verileceği belirtildi.

İranlı futbolcu Majid Hosseini'nin sözleşmesindeki opsiyon hakkının kullanıldığı, oyuncuya 2020-21 futbol sezonu için 600 bin avro garanti ücret ödeneceği kaydedildi.

Bilal Başacıkoğlu ile de 2 yıllık opsiyon hakkı kullanıldığı vurgulanarak, "2020-21 futbol sezonu için 2 milyon 750 bin lira garanti ücret, 2021-22 futbol sezonu için 2 milyon lira garanti ücret ödenecektir." ifadesine yer verildi.

Borsa İstanbul, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 06:43 Kaynak: AA

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