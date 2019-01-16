Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da İkinci Devre Kombine Satışları Başlıyor

Trabzonspor'da İkinci Devre Kombine Satışları Başlıyor

56 dakika önce

Trabzonspor'da ikinci devre kombine satışları başlıyor.

Trabzonspor'da İkinci Devre Kombine Satışları Başlıyor, System.String[]
Trabzonspor'da ikinci devre kombine satışları başlıyor.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 2018-2019 futbol sezonunun ikinci yarısında oynanacak tüm resmi müsabakalarda geçerli olacak yarı sezon kombinelerinin satışının 18 Ocak Cuma günü saat 10.00'da başlayacağı belirtildi.

Kombine fiyatlarının sezon başı açıklanan fiyatların yüzde 50'si oranında olacağının vurgulandığı açıklamada, başka indirim yapılamayacağı aktarıldı.

Buna göre kombine fiyatları, platinum B blok? 2 bin 250 lira, platinum A-C blok 2 bin lira, VIP gold bin 250 lira, VIP silver ?bin lira, kategori 1 (Batı 1) 450 lira, kategori 2 (Batı 2) 350 lira, kategori 3 (Doğu 1) 300 lira, kategori 4 (Doğu 2) 250 lira, kategori 5 (Doğu 3) 200 lira, kale arkaları için de 125 lira olarak tespit edildi.

Kombine satışlarının, Trabzon Atatürk Alanı Passolig Kombine Satış Gişesi, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadı ile Passolig internet sitesinden gerçekleştirileceği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:08 Kaynak: AA

Futbol, Trabzonspor, Spor
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