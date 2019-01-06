Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları

Trabzonspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları

52 dakika önce

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları, System.String[]
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin antrenman sahasında teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Şut ve pas çalışmasının ardından tam sahada yapılan çift kale maçla antrenman tamamlandı. İdman sırasında teknik direktör Ünal Karaman'ın sık sık oyuncularını uyardığı görüldü.

Antrenmanı kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu da izledi.

Trabzonsporlu oyuncular, idmanı ziyaret eden bir grup taraftarla toplu fotoğraf çektirdi.

Sosa antrenmana katılmadı

Trabzonspor'un Arjantinli oyuncusu Jose Sosa, sakatlığı nedeniyle antrenmana katılmazken, hafif sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır ve Zargo Toure takımdan ayrı koştuktan sonra çalışmalarını salonda sürdürdü.

Bordo-mavili takım, hazırlıklarına yarın akşam basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:11 Kaynak: AA

Ünal Karaman, Trabzonspor, Spor
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