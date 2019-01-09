Trabzonspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları

Trabzonspor
, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antalya
'nın Belek
Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin sahasında teknik direktör Ünal Karaman
yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, bordo-mavili takımın dün 3-1 kazandığı ADO Den Haag
hazırlık maçında forma giyen oyunculara yenilenmeye yönelik çalışma programı uygulandı.
Antrenman, takımdaki diğer oyuncuların, koşu, pas ve şut çalışmasıyla sona erdi. Pas çalışması sırasında teknik direktör Karaman'ın oyuncularını sık sık uyardığı görüldü.
Trabzonspor'un sakatlığı devam eden oyuncusu Arjantinli Jose Sosa
ile kamptaki antrenmanda ayak bileğine darbe alan Slovak futbolcu Juraj Kucka
antrenmana katılmazken, hafif sakatlığı bulunan Zargo Toure
takımdan ayrı koştu.
Bordo-mavili takım, hazırlıklarına akşam basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.