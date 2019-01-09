Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları

Trabzonspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları

1 saat önce

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Trabzonspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları, System.String[]
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.


Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin sahasında, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, gerçekleştirilen idmanda, bordo-mavili takım pas çalışmasının ardından ayak tenisi oynadı.


Karaman ve yardımcılarının da yer aldığı ayak tenisi oyununda neşeli anlar yaşandı.


Trabzonspor'un sakatlığı devam eden oyuncusu Arjantinli Jose Sosa ile kamptaki antrenmanda ayak bileğine darbe alan Slovak futbolcu Juraj Kucka antrenmana katılmadı. Her iki oyuncu da fizyoterapist eşliğinde salonda çalıştı. Hafif sakatlığı bulunan Zargo Toure takımdan ayrı koştu.


Bordo-mavili takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 07:41 Kaynak: AA

Antalya, Karaman, Trabzonspor, Spor
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