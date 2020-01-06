Trabzonspor'da ikinci yarı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Trabzonspor'da ikinci yarı hazırlıkları sürüyor

6 saat önce

Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor, çalışmalarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Trabzonspor'da ikinci yarı hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor, çalışmalarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde basına açık gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunuyla devam eden çalışmalar, yarı sahada iki grup halinde yapılan maçla sürdü. Çalışmalar taktik idmanla tamamlandı.

Antrenmana sakatlığı bulunan Uğurcan Çakır, Ahmet Canbaz ve Abdulkadir Ömür katılmadı. İzinli Donis Avdijaj da idmanda yer almazken, Yusuf Sarı takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Bordo mavililer ikinci yarı hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenman ile devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar

Teknik direktör Hüseyin Çimşir'den detaylar

Yeni transfer Ndiaye'den detaylar


Trabzonspor, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 08:31 Kaynak: DHA
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