Trabzonspor'da İkinci Yarı Hüsranı

Ziraat Türkiye Kupası
'nı müzesine götürmeyi hedefleyen ancak çeyrek final aşamasında 1'inci Lig ekibi Ümraniyespor'a 1-0 öne geçmesine rağmen elenen Trabzonspor
'da, ligde ise Kasımpaşa
deplasmanında ilk yarıyı 2- 0 önde bitirmesine rağmen ikinci yarıda yediği gollerle 2 puan kaptırmasının üzüntüsü yaşanıyor. Kasımpaşa, beraberliği ile zirve yarışında önemli bir yara alan bordo mavililer, hafta sonu sahasında karşılaşacağı Akhisarspor maçı hazırlıklarına ise ara vermeden bugün başladı.
Ziraat Türkiye Kupası
'na veda etmesinin ardından bütün dikkatini Spor Toto Süper Lig'e veren Trabzonspor, ligin ikinci yarısında oynadığı 7 maçta 3 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 2 de yenilgi alıp toplam 8 puan topladı. Ligin ilk yarısının ilk 7 haftasına göre 2 puan daha az toplayan bordo mavililerde, atılan gollerde düşüş, yenilen gollerde ise yükseliş yaşanıyor.
İKİNCİ YARI DAHA AZ ATTI, DAHA ÇOK YEDİ
Trabzonspor, ligin ilk yarısında 7 maçta toplamda 14 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü. Ligin ikinci yarısındaki 7 maçta ise bordo mavililer, kalesinde 13 gol görürken, rakip kalelere gönderdiği gol sayısı ise 10 ile sınırlı kaldı.
YEREL MEDYA KARAMAN'A YÜKLENDİ
Öte yandan Trabzon'da yerel gazeteler, Kasımpaşa deplasmanında ilk yarıyı 2-0 önde bitirmesine rağmen ikinci yarıda yediği 2 golle, 2 puan kaptıran bordo mavililerde teknik direktör Ünal Karaman
'a yüklendi. Karadeniz
Gazetesi, "Teknik Arıza" başlığını atarken, Taka Gazetesi ise, "Ünallı Trabzon bir ileri iki geri" başlığıyla, "Ayakta duramayan Sosa'yı değil de, Abdülkadir Parmak'ı oyundan alıyor" eleştirisini yaptı. "Şaka gibisiniz" başlığını atan Sonnokta Gazetesi ise, "Nwakaeme'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayan bordo mavililer ikinci yarıda adeta hayalet gibiydi. Sahada varlığı yokluğu belli olmayan Trabzonspor oyun kontrolünü Kasımpaşa'ya kaptırınca kaçınılmaz son gerçekleşti" yorumuyla haberi okuyucularına aktardı. Günebakış Gazetesi ise, "Bu Trabzon adamı hasta eder" başlığını atarken, "Trabzonspor, Kupadaki Ümraniye şokunun ardından 2-0 öne geçtiği Kasımpaşa maçında da 1 puanı zor kurtardı" ifadelerini kullandı. "Biraz da şansın olacak" başlığını atan Ekspres Gazetesi de "Trabzonspor Kasımpaşa karşısında çok önemli bir galibiyeti kaçırdı" değerlendirmesinde bulundu.
OLCAY ŞAHAN'IN MENAJERİ TRABZON'DA
Bu arada, Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Olcay Şahan
ile bordo mavililer arasında yeni gelişme yaşandı. Trabzonspor'un aldığı yıllık ücrette indirime gitmesini istediği Olcay Şahan'ın menajerliğini yürüten ağabeyi Osman Şahan, bugün Trabzon'a geldi. Deneyimli oyuncu adına görüşmeleri yürüten Osman Şahan'ın önümüzdeki günlerde Trabzonspor ile yeniden görüşme yapacağı ve oyuncunun bordo mavililerdeki durumuna yön verileceği öğrenildi.
- Trabzon