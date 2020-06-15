Trabzonspor'da ilk hedef kupada finale çıkmak!

ligdeki Göztepe maçında forma giyemeyen kaptan Jose Sosa'nın bu maçta ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.

ligdeki Göztepe maçında forma giyemeyen kaptan Jose Sosa'nın bu maçta ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in son oynanan Göztepe maçının 11'inden farklı olarak cezalı Guilherme'nin yerine orta sahada Sosa'ya forma vermesi ve bunun dışında kadroyu koruması bekleniyor.

KUPADA 14'ÜNCÜ RANDEVU

Trabzonspor ile Fenerbahçe, yarın oynayacakları maçla birlikte Türkiye Kupası'nda 14'üncü kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne dek oynanan 13 maçta Trabzonspor'un 7, Fenerbahçe'nin 4 galibiyeti bulunuyor. 2 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

MUHTEMEL KADRO

Bordo-mavililerin yarın oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasına şu 11 ile çıkması bekleniyor: "Uğurcan - Pereira, Costa, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth."

SAKAT: Ahmet Canbaz, Yusuf

CEZALI: Guilherme



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