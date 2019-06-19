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Trabzonspor'da imza töreni

54 dakika önce

Trabzonspor, Altınordu Kulübünün alt yapısından kadrosuna dahil ettiği Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı için imza töreni düzenledi.

Trabzonspor'da imza töreni, System.String[]
Trabzonspor, Altınordu Kulübünün alt yapısından kadrosuna dahil ettiği Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı için imza töreni düzenledi.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kulüp genel sekreteri Ömer Sağıroğlu ve yönetim kurulu üyesi Kemal Ertürk'ün katıldığı törende genç oyuncular, üçer yıllık sözleşmeye imza attı.
Sağıroğlu, imza törende yaptığı konuşmada, geleceğe yönelik çok önemli iki ismin transfer edildiğini belirterek, "Kulübümüzün gençlik politikası doğrultusunda Atakan ve Salih'i kadromuza kattık. Genç yaşta olmalarına rağmen kalitelerini ortaya koyan her iki oyuncuya da güvenimiz sonsuz. Çok uzun yıllar kulübümüze ve Türk futboluna başarılı bir şekilde hizmet edeceklerine eminiz. Genç kardeşlerime başarılar diliyorum." dedi.
Savunma oyuncusu Atakan Gündüz (18) Trabzonspor'a transferinden dolayı çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Trabzonspor'da olduğum için gurur duyuyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."' ifadelerini kullandı.
Forvet Salih Kavrazlı (17) ise yeni kulübüne uzun yıllar hizmet etmek istediğini aktararak, "Trabzonspor'a transfer olarak büyük bir iş başardığımı düşünüyorum. Umarım bana güvenenleri mahcup etmem." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:23 Kaynak: AA
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