Trabzonspor'da istişare toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'da istişare toplantısı yapıldı - Son Dakika Spor

Trabzonspor'da istişare toplantısı yapıldı

6 saat önce

Trabzonspor'da istişare toplantısı yapıldı.

Trabzonspor'da istişare toplantısı yapıldı, System.String[]

Trabzonspor'da istişare toplantısı yapıldı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Trabzonspor Yönetim Kurulu ve İstişare Kurulunun katılımıyla basına kapalı toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra eski başkanlardan Sadri Şener ile Salih Erdem, kurucu üye Nizamettin Algan, Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen ve diğer yetkili kurul temsilcileri, İstişare Kurulu Başkanı Özkan Sümer, eski yöneticiler, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu katıldı.

Başkan Ağaoğlu'nun konuşmasıyla başlayan ve katılımcılarla karşılıklı fikir alışverişinin gerçekleştiği toplantı yaklaşık iki saat sürdü.

Toplantı sonucunda, son günlerde yaşanan gelişmelere ilişkin yönetim kurulunun aldığı kararları onayladıklarını beyan eden İstişare Kurulu, yönetim kuruluna tam destek verilmesi yönünde fikir birliğine vardı.

Katılımcılar, daha sonra günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 04:28 Kaynak: AA
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