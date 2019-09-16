Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Ivanildo Fernandes'in sağlık durumu
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Trabzonspor'da Ivanildo Fernandes'in sağlık durumu

4 dakika önce

Trabzonsporlu futbolcu Ivanildo Fernandes'in, 2 ila 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Trabzonspor'da Ivanildo Fernandes'in sağlık durumu, System.String[]

Trabzonsporlu futbolcu Ivanildo Fernandes'in, 2 ila 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Bordo-mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, futbolcu Ivanildo Fernandes'in sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Güven, yaptığı açıklamada, Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Ivanildo Fernandes'in bugün yapılan tetkikler ve çekilen MR sonucunda sağ adduktör kas grubunda yaralanma tespit edildiğini ve 2 ile 4 hafta arasında sahalara dönmesinin beklendiğini kaydetti.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:58 Kaynak: AA
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