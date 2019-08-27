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Trabzonspor'da izin günü

1 saat önce

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 29 Ağustos Perşembe günü sahasında Yunanistan temsilcisi AEK'yı konuk edecek Trabzonspor, günü izinli geçirdi.

Trabzonspor'da izin günü, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 29 Ağustos Perşembe günü sahasında Yunanistan temsilcisi AEK'yı konuk edecek Trabzonspor, günü izinli geçirdi.

Sezon öncesi hazırlık kampının ardından Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoğun bir maç programına giren bordo-mavililerde, teknik direktör Ünal Karaman futbolculara moral verdi.

Karadeniz ekibi, yarın akşam Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla AEK maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Bordo-mavili kulübün kadrosuna kattığı İngiliz oyuncu Daniel Sturridge, bireysel olarak çalışmalarını sürdürdü. Golcü futbolcunun kendisi için planlanan program dahilinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki kondisyon salonunda kuvvet çalışmaları gerçekleştirdiği bildirildi.

Trabzonspor, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:38 Kaynak: AA
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