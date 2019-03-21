Trabzonspor'da İzin Yarın Bitiyor

Spor Toto Süper Lig'de geçen haftayı 1-0'lık Büyükşehir Belediye Erzurumspor galibiyetiyle kapatan Trabzonspor'da 5 günlük izin yarın sona eriyor.

Spor Toto Süper Lig'de geçen haftayı 1-0'lık Büyükşehir Belediye Erzurumspor galibiyetiyle kapatan Trabzonspor'da 5 günlük izin yarın sona eriyor.



Lige verilen ara nedeniyle teknik direktör Ünal Karaman tarafından verilen 5 günlük izinin ardından bordo-mavililer, yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanacak.



Karadeniz ekibi, saat 17.00'de yapacağı antrenmanla 5 Nisan Cuma günü Antalyaspor ile kendi evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak.

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