Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da İzin Yarın Bitiyor

Trabzonspor'da İzin Yarın Bitiyor

35 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'de geçen haftayı 1-0'lık Büyükşehir Belediye Erzurumspor galibiyetiyle kapatan Trabzonspor'da 5 günlük izin yarın sona eriyor.

Trabzonspor'da İzin Yarın Bitiyor, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de geçen haftayı 1-0'lık Büyükşehir Belediye Erzurumspor galibiyetiyle kapatan Trabzonspor'da 5 günlük izin yarın sona eriyor.

Lige verilen ara nedeniyle teknik direktör Ünal Karaman tarafından verilen 5 günlük izinin ardından bordo-mavililer, yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanacak.

Karadeniz ekibi, saat 17.00'de yapacağı antrenmanla 5 Nisan Cuma günü Antalyaspor ile kendi evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:27 Kaynak: AA

Trabzonspor, Spor
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