Trabzonspor'da Jose Sosa'dan ayrılık cevabı!

Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor'da Jose Sosa, maç sonunda açıklamalar yaptı.

"İLGİNÇ BİR SEZON OLDU"

Kupa kazandıkları için mutlu olduklarını vurgulayan Sosa, "Bizim için zor ve ilginç bir sezon oldu. Birçok takım için öyle oldu. Trabzon şehri ve taraftarlarımız mutludur" ifadeleriyle başladı." dedi.

"BAŞKANLA KONUŞTUK"

Trabzonspor'daki geleceği hakkında da konuşan Sosa, "Başkanla da bunu konuştuk, şu anda sadece kafamı dinlemeye ve tatile ihtiyacım var. Çok uzun ve zorlu bir sezon oldu. 3 yıl önce geldiğimde Beşiktaş ile şampiyon olarak gelmiştim ve yeni bir mücadeleydi. İlk yıl burada zorluk yaşadım, yaşlandığımı düşünenler olmuştu başaramayacağımı düşünenler olmuştu. Benim hayallerim vardı, bunları gerçekleştirmek için çalıştım. Şu an ihtiyacım olan şey kızlarımla ailemle yorgunluğumu gidermek olacak" ifadelerini kullandı.