Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Jose Sosa imzalıyor!
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Trabzonspor'da Jose Sosa imzalıyor!

1 saat önce

Sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan futbolcuların tamamıyla masaya oturmaya hazırlanan Trabzonspor yönetimi, ilk görüşmeyi Sosa ile yapacak.

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Sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan futbolcuların tamamıyla masaya oturmaya hazırlanan Trabzonspor yönetimi, ilk görüşmeyi Sosa ile yapacak.


Arjantinli oyuncunun temsilcisi Trabzon'a çağrılırken Gençlerbirliği ile oynanacak olan maçın ardından görüşme gerçekleşecek. Kaptan Sosa'nın sözleşmeyi uzatarak diğer oyunculara da örnek olması bekleniyor.

Trabzonspor, Trabzon, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:10 
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