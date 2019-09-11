Trabzonspor'da Jose Sosa imzalıyor!
1 saat önce
Sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan futbolcuların tamamıyla masaya oturmaya hazırlanan Trabzonspor yönetimi, ilk görüşmeyi Sosa ile yapacak.
Sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan futbolcuların tamamıyla masaya oturmaya hazırlanan Trabzonspor yönetimi, ilk görüşmeyi Sosa ile yapacak.
Arjantinli oyuncunun temsilcisi Trabzon'a çağrılırken Gençlerbirliği ile oynanacak olan maçın ardından görüşme gerçekleşecek. Kaptan Sosa'nın sözleşmeyi uzatarak diğer oyunculara da örnek olması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:10
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