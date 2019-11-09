Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Jose Sosa şoku!
Son Dakika Spor Trabzonspor'da Jose Sosa şoku!

Trabzonspor'da Jose Sosa şoku!

6 saat önce

Süper Lig'de Alanyaspor ile kritik bir maça çıkacak olan Trabzonspor'a Jose Sosa'dan kötü haber geldi.

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Süper Lig'de Alanyaspor ile kritik bir maça çıkacak olan Trabzonspor'a Jose Sosa'dan kötü haber geldi.


TRT Spor'un haberine göre Arjantinli yıldız, sakatlığı sebebiyle Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.


Sosa, Avrupa Ligi'nde Krasnodar ile yapılan maçta da oynamamıştı.

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Jose Sosa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 07:01 
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