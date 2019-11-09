Trabzonspor'da Jose Sosa şoku!
6 saat önce
Süper Lig'de Alanyaspor ile kritik bir maça çıkacak olan Trabzonspor'a Jose Sosa'dan kötü haber geldi.
Süper Lig'de Alanyaspor ile kritik bir maça çıkacak olan Trabzonspor'a Jose Sosa'dan kötü haber geldi.
TRT Spor'un haberine göre Arjantinli yıldız, sakatlığı sebebiyle Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.
Sosa, Avrupa Ligi'nde Krasnodar ile yapılan maçta da oynamamıştı.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 07:01
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