Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Diabate, izinsiz kenti terk etti

Trabzonspor'da Bilal ve Plaza ile birlikte 17 Aralık'ta kadro dışı bırakılan Fousseni Diabate'nin izinsiz olarak kentten ayrıldığı öğrenildi.

Bordo-mavililerin sezon başında Leicester City'den 1 milyon 573 bin 170 Euro fesih bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı ancak performans testleri neticesinde belirlenen hedeflere ulaşamadığından dolayı kadro dışı bırakılan Fousseni Diabate'nin, izinsiz olarak kentten ayrıldığı kaydedildi. Kulüp tarafından verilen bireysel antrenman programına uymadan izinsiz kenti terk eden Diabate'nin Fransa'ya gittiği öğrenildi.