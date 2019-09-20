Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır'ın sözleşmesi uzatıldı
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Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır'ın sözleşmesi uzatıldı

30 dakika önce

Trabzonspor, genç kaleci Uğurcan Çakır ile 1 yılı opsiyonlu 4 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır'ın sözleşmesi uzatıldı, System.String[]

Trabzonspor, genç kaleci Uğurcan Çakır ile 1 yılı opsiyonlu 4 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbula gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, Uğurcan Çakır ile 1 yılı opsiyonlu 4 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ile Uğurcan Çakır arasındaki mevcut profesyonel futbolcu sözleşmesi aşağıdaki şartlarda tadil edilmiştir. 01.06.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli sözleşme son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 31.05.2025 tarihine kadar uzatılmıştır. Opsiyon kullanım hakkı kulübümüze aittir. 2019/20 sezonundan başlamak üzere, sözleşme sonuna kadar, opsiyon sezonu dahil, her bir sezon için 3.500.000 lira garanti ücret ödenecektir."

Trabzonspor, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:10 Kaynak: AA
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