Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da kamp programı belli oldu
Son Dakika Spor Haber

Trabzonspor'da kamp programı belli oldu

59 dakika önce

Trabzonspor'da, yeni sezon öncesinde iki etaplı kamp programı belli oldu.

Trabzonspor'da kamp programı belli oldu, System.String[]
Trabzonspor'da, yeni sezon öncesinde iki etaplı kamp programı belli oldu.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayınlanan açıklamada, takımın yurt içi ve yurt dışında iki farklı kamp dönemi geçireceği belirtildi.
Açıklamada, takımın buna göre 3 Temmuz'da Trabzon'da bir araya gelerek çalışmalarına başlayacağı ifade edilerek, "Takımımız, 18 Temmuz 2019'a kadar çalışmalarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürecek. Takımımız iki günlük iznin ardından 20 Temmuz 2019'da Avusturya'ya giderek ikinci etap çalışmalarını 30 Temmuz 2019'a kadar Linz şehrinde gerçekleştirecek." bilgilerine yer verildi.
Bu arada, Trabzonspor'un hazırlık maç programının ise ilerleyen günlerde açıklanacağı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:19 Kaynak: AA
Trabzon, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Trabzonspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Elektrik fiyatlarına yüzde 14,98 zam geldi TFF, yeni sezonun Cemil Usta sezonu olduğunu açıkladı Haziran ayında 3000 rakımda metrelerce kar İzlanda'da yaşanan fırça skandalı sonrası Lucescu'ya şişe uzatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 13:18:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da kamp programı belli oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]