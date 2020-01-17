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Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı
6 saat önce
Trabzonspor, Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:24 Kaynak: AA
Trabzonspor, Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı.
Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi çalışmaları gerçekleştirdi.
Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
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