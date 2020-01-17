Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika Spor

Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

6 saat önce

Trabzonspor, Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı.

Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi çalışmaları gerçekleştirdi.

Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:38 Kaynak: AA
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