Trabzonspor'da Kasımpaşa mesaisi başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'da Kasımpaşa mesaisi başladı - Son Dakika Spor

Trabzonspor'da Kasımpaşa mesaisi başladı

6 saat önce

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı.

Trabzonspor'da Kasımpaşa mesaisi başladı, System.String[]

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı.


Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi çalışmaları gerçekleştirdi.


Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayacak.


Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa'da öne çıkan maçları değerlendirdi...

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:08 
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