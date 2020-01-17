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Trabzonspor'da Kasımpaşa mesaisi başladı
6 saat önce
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı.
Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi çalışmaları gerçekleştirdi.
Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
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Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:08
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