Trabzonspor'da Kayserispor hazırlıkları sürüyor! Sörloth'un babası... - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'da Kayserispor hazırlıkları sürüyor! Sörloth'un babası... - Son Dakika Spor

Trabzonspor'da Kayserispor hazırlıkları sürüyor! Sörloth'un babası...

7 saat önce

Bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk 30 dakikası basın mensuplarına açık çalışma gerçekleştirdi.

Trabzonspor'da Kayserispor hazırlıkları sürüyor! Sörloth'un babası..., System.String[]

Bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk 30 dakikası basın mensuplarına açık çalışma gerçekleştirdi.


Antrenmana sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Yusuf Sarı ile gribal enfeksiyon geçiren Doğan Erdoğan ve Salih Kavrazlı katılmadı. İngiliz futbolcu Daniel Sturridge ise kondisyon salonunda çalıştı.


Sol arka adalesinde gerilme olan Yusuf Sarı'nın 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenilirken oyuncuyla ilgili detaylı açıklamanın yapılacağı belirtildi.


Bir dönem Bursaspor'da forma giyen Alexander Sörloth'un babası Goran Sörloth da antrenmanı izleyenler arasında yer aldı.


- Onazi'ye doğum günü kutlaması


Antrenmanın sonunda Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Ogenyi Onazi'ye doğum günü kutlaması yapıldığı bildirildi.


27 yaşına giren bordo-mavili futbolcu için önce saha kenarında pasta kesildiği, ardından da Brezilya usulü bir kutlama yapıldığı belirtildi.


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Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:32 
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