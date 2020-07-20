Trabzonspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun son haftasında deplasmanda oynayacağı Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 10.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi çalışmaları gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.