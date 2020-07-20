Trabzonspor'da Kayserispor mesaisi başladı - Son Dakika

Trabzonspor'da Kayserispor mesaisi başladı

Bordo-mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı bir çalışma gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı bir çalışma gerçekleştirdi.

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Antrenmanda birinci gruptaki oyuncuların toparlanma, ikinci gruptaki oyuncuların ise telafi çalışmaları yaptığı belirtildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 15:16 

Son Dakika Spor Trabzonspor'da Kayserispor mesaisi başladı - Son Dakika Spor
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