Trabzonspor'da Kolej Havası

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını ikinci sırada tamamlayarak zirve umudunu ikinci yarıya taşıyan Trabzonspor, mevcut kadrosuna altyapıdan kattığı oyuncularla birlikte kolej takımı havasına büründü.

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını ikinci sırada tamamlayarak zirve umudunu ikinci yarıya taşıyan Trabzonspor, mevcut kadrosuna altyapıdan kattığı oyuncularla birlikte kolej takımı havasına büründü.



Ekonomik sıkıntıların vermiş olduğu zorlukların arasında, takımı zirvede tutmayı başaran Trabzonspor, lig arasında devrim gibi bir planlamaya imza attı. Mali zorlukların da vermiş olduğu kararlar sonrası dışa bağımlı olmaktan çıkıp, kendi öz kaynaklarını kullanma yoluna giden bordo-mavililerde kolej havası yaşanıyor.



Kadroda bulunan yerliler altyapıdan



Trabzonspor'da Kamil Ahmet Çörekçi dışında kadroda yer alan diğer yerli oyuncuların tamamı altyapıdan gelen oyunculardan oluştu. Bordo-mavililerin güncel oyuncu kadrosunda 12 tane yabancı oyuncu yer aldı. Zargo Toure, Joao Pereira, Amiri, Hosseini, Onazi, Filip Novak, Luis Ibanez, Juraj Kucka, Anthnony Nwakaeme, Hugo Rodallega, Caleb Ekuban ve Jose Sosa gibi isimler yabancı kontenjanından dolayı takımda yer alırken, yerli oyuncu olarak ise Kamil Ahmet Çörekçi dışarıdan bordo-mavili takımın kadrosunda bulunuyor.



Antalya kamp kadrosunda yer alan 19 oyuncudan Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Muzaffer Kablan, Hüseyin Türkmen, Hasan Batuhan Artarslan, Murat Cem Akpınar, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Parmak, Abdurrahim Dursun, Bahadır Han Güngördü, Yunus Emre Çakır, Serkan Asan, Burak Temur, Yağızcan Erdem, Ali Osman Karnapoğlu, Berkay Sefa Kara, Koray Kılıç ve Oğuzhan Açıl ise tamamen öz kaynaklardan gelen oyuncular oldu.



Karaman, mimar gibi çalışıyor



Ünal Karaman, Trabzonspor'un mali ve sportif açıdan sıkıntılı günler yaşadığı dönemde takıma önemli bir ivme kazandırdı. Genç isimleri ön plana çıkarmaya önem veren deneyimli teknik adam, işe ilk olarak takımın kimyasını bozan oyuncularla yolları ayırarak, yenilenme sürecini başlattı. Şehre ve takıma sahip çıkan, aynı duyguları paylaşan oyuncu kadrosuna güven aşılayarak samimiyete dayalı bir yapılanmayı sağladı. Antalya kampında da, tecrübeli ve genç isimleri bir araya getirerek, sorun çıkaran değil, sorunların üstesinde gelebilecek karaktere sahip oyuncuların takıma kazandırılması noktasında titiz bir çalışma yürütüyor.



Takım içindeki bağlar güçlendi



Trabzonspor'un ligin ilk yarısında yakaladığı çıkışın en önemli unsuru da takım içindeki bağların güçlenmesi oldu. Futbolcuların arasında ağabey kardeş ve yakın arkadaş ilişkileri bulunuyor. Özellikle aynı ülkeden ve coğrafyadan olan yabancı oyuncuların Trabzon'da yakaladıkları aile ortamıyla birlikte şehre uyum sağlamalarıyla sıcak bir dostluk ortamı kurdular. Özellikle altyapıdan gelen oyuncuların çocukluk yıllarından beri birlikte olmaları bordo-mavili kulübün uzun yıllardır üzerinde durduğu planlamaların başında geliyordu. Takımda yer alan tecrübeli yıldız isimlerle genç oyuncuların iyi bir harmanlamayla vitrinde olması, yönetimin ve teknik direktör Ünal Karaman'ın oluşturmak istediği kolej takımı planlamasının önemli bir ayağını oluşturuyor.



Birbirine saygılı oyuncu grubu



Trabzonspor'da, futbolcular birbirlerine destek olurken moral de aşılıyor. Özellikle takımın tecrübeli isimlerinin yanı sıra başta takım kaptanı Sosa'nın sakatlığının bulunmasına rağmen, kamp kadrosu içinde yer alması gençlere ve diğer isimlere örnek oldu. Karaman, takımdaki genç isimleri tecrübeli isimlere paylaştırmış durumda. Futbolcuların, sosyal medyayı kullanarak yaptıkları paylaşımlar ise takımdaki moral ve motivasyonun üst düzeyde olduğunu gösteriyor.



Yönetimin çabası



Teknik Direktör Ünal Karaman'ın, Trabzonspor'da kolej takımı havası yakalamasının en büyük etkenlerinden biri de yönetimin hayata geçirdiği uygulamalar oldu. Önceki sezonların aksine takımla, kulüp personelinin son zamanlardaki kaynaşması dikkat çekiyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulunun kulüpte oluşturduğu aile ortamı da bugünkü tablonun en önemli etkenlerinde biri. Ekonomik sıkıntılara rağmen yönetimin iyi niyetli çabasını görmezden gelmeyen hem futbolcular hem de personel bütün olumsuzluklara göğüs germiş durumda. - TRABZON

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