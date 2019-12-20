Trabzonspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika Spor

Trabzonspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

6 saat önce

Trabzonspor, Süper Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda oynayacağı İttifak Holding Konyaspor müsabakasının hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları başladı, System.String[]

Trabzonspor, Süper Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda oynayacağı İttifak Holding Konyaspor müsabakasının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde 10.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı. Ziraat Türkiye Kupası'nda dün Altay ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular toparlanma, diğer oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi. Antrenmanda sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz yer almazken, Hosseini ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavililer, pazar günü yapacağı antrenmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.


- Trabzon
İttifak Holding, Trabzonspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:03 Kaynak: DHA
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