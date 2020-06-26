Trabzonspor'da korona virüs testleri negatif çıktı - Son Dakika

Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak maçlar öncesi Trabzonspor'a yapılan korona virüs testleri negatif çıktı.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra futbolcu kadrosu, teknik heyet ve çalışanlara her hafta rutin olarak uygulanan korona virüs testlerinin onuncusu yapıldı. Bordo-mavili kulüpte pozitif vakaya rastlanmadığı belirtildi.

STADYUM DEZENFEKTE EDİLDİ

Öte yandan Trabzonspor'un yarın oynayacağı MKE Ankaragücü maçı öncesi Medical Park Stadyumu'nda dezenfekte çalışmaları yapıldı. Futbolcular ve müsabaka görevlilerinin kullanacağı soyunma odaları, tribünler, hakem odaları, yedek kulübeleri ve futbolcuların sahaya çıkış yaptığı koridorlar büyük bir titizlikle dezenfekte edilerek, maça hazır hale getirildi.

(Gökmen Şahin/İHA)