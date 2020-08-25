Trabzonspor'da koronavirüs test sonuçları negatif çıktı

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testleri yapılmış olup, pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesi kullanıldı.
HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Trabzonspor, 2020-2021 sezonunun hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi.
Bordo-mavili takım, akşam yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.