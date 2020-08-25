Trabzonspor'da koronavirüs test sonuçları negatif çıktı

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testleri yapılmış olup, pozitif vakaya rastlanmamıştır.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testleri yapılmış olup, pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesi kullanıldı. HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR Trabzonspor, 2020-2021 sezonunun hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. Bordo-mavili takım, akşam yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 15:25

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